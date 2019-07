Saint-Bonifest, le nouveau festival d’été à Winnipeg

Un nouveau festival voit le jour dans le quartier de Saint-Boniface. Le premier Saint-Bonifest se déroule samedi dans le parc Coronation. Au menu : de la nourriture, un marché d’artisan, et surtout, de la musique.

Une demi-douzaine de tentes ont bourgeonné sur la pelouse du parc Coronation à l'initiative du chansonnier Justin Lacroix.

Je passe par le parc Coronation depuis des années et il y a un petit rêve qui mijotait d’organiser un événement tel que celui-ci , lance-t-il.

M. Lacroix s’est alors lancé dans l’organisation de Saint-Bonifest, un rassemblement communautaire gratuit avec une ambiance de festival. Lors de chaque Saint-Bonifest, il y aura une collecte de fonds. Le 20 juillet, le festival visait à soutenir le Centre Flavie-Laurent.

La Zone d’amélioration commerciale de Norwood Grove, Tourisme Riel, la Coop Vélo-Cité, ainsi que plusieurs entreprises ont contribué au festival.

La première fois, ça doit être le plus difficile. Ce matin, c’était la folie! J’ai fait trois charges en camion ., lance M. Lacroix.

Faire vibrer le quartier

Avec l’industrie de la musique, on s’est fait habituer à l’idée que la musique, c’est quelque chose qui est là, de l’autre bord de l’écran [...] ce n’est pas nécessairement quelque chose qu’on est habitué sur un perron, dans un parc ou au coin de la rue , explique Justin Lacroix.

Il y a quelque chose dans le fait de pouvoir faire de la musique dans un environnement qui est plus simple, plus communautaire... Pour moi c’est vraiment [rendre] l’humanité à l’affaire. Justin Lacroix, organisateur du Saint-Bonifest

Pascal Gautron dit être venu parce qu’il cherchait à soutenir les artistes musicaux franco-manitobains et à soutenir le Centre Flavie-Laurent.

De même pour Ariane Jean, qui est venue avec son fils pour partager la musique locale avec lui.

Justin Lacroix, le fondateur du Saint-Bonifest. Photo : Radio-Canada

Je pense que c'est super de se rassembler en tant que communauté parce qu’on se retrouve souvent derrière nos ordis, devant nos tablettes, on est un peu moins social de nos jours, alors c’est une bonne façon d’apprendre à se connaître un peu , dit-elle.

La musique est prévue de midi à 22 heures. À L’affiche : Justin Lacroix, Marisolle Negash, Nation of Two, Kerji Stephens, Guy Abraham, Mamadou et Alpha Toshineza.

Deux autres journées de Saint-Bonifest sont déjà prévues, les 31 août et 21 septembre. Les artistes seront annoncés dans les prochaines semaines.

L’intention de Justin Lacroix est de faire de ce festival une nouvelle tradition d’été à Saint-Boniface