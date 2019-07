Transit Sept-Îles poursuit la tradition du bateau-dragon

Les participants ne ménagent aucun effort durant cette compétition amicale.

Neuf équipes s’étaient inscrites à l'évènement et chacune a réussi à amasser 2500 $.

L'avant d'un bateau prenant part à la course. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Les profits sont remis à l'organisme Transit Sept-Îles, une maison d'hébergement pour les personnes qui se retrouvent sans abri.

En marge des courses de bateau-dragon se déroulaient aussi de nombreuses activités sur la plage du lac des Rapides.

Le nombre d'équipes participantes est moindre que par les années antérieures, mais le directeur de Transit Sept-Îles, Doris Nadeau, se dit tout de même satisfait.

Doris Nadeau de Transit Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

L'évènement qui se tient annuellement était auparavant organisé conjointement par Centraide et le Transit de Sept-Îles, précise Doris Nadeau. Cette année cependant, le Transit en est le seul organisateur et bénéficiaire.

Les bateaux utilisés sont transportés de Montréal par l'entreprise 22 Dragons, qui offre également un entraînement de base aux compétiteurs.

L'officielle qui donne le signal du départ. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Andreï Khainatskyi, qui a compétitionné au niveau international en bateau-dragon, fait partie de l'équipe qui s'est déplacée à Sept-Îles pour l'évènement.

Andreï Khainatskyi Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Les gens sont amicaux, ils sont chaleureux, ils sont accueillants, note Andreï Khainatskyi. Ils sont contents et moi je suis content d'offrir ce service. On les entraîne, on les pousse.

Le montant total récolté durant l'évènement pour le Transit Sept-Îles devrait être dévoilé lundi.

D’après le reportage de Djavan Habel-Thurton