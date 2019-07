Trafic à la Fromagerie des Basques : des élus redemandent le prolongement de l’A-20

La file de véhicules était longue, samedi, sur la route 132, à Notre-Dame-des-Neiges. Le trafic a même débordé sur l’autoroute 20, dont le tracé prend fin à proximité.

Si les feux de circulation n’ont été installés près de la Fromagerie des Basques qu’au mois de mars dernier afin de rendre l’intersection plus sécuritaire, le trafic est observé dans le secteur depuis quelques années en raison des nombreux piétons traversant la rue pour circuler entre les deux commerces de la fromagerie.

Le député péquiste de Rimouski, Harold LeBel, déplore la situation qui se reproduit de nouveau cet été et qu’il juge dangereuse, en raison des automobilistes qui peuvent devenir impatients.

En son nom et en celui du député de Matane Pascal Bérubé, il a interpellé sur Twitter le ministre des Transports, François Bonnardel, et le député caquiste de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, afin qu'ils prennent des actions pour remédier à la situation.

Le secteur situé près de la Fromagerie des Basques subit des bouchons de circulation depuis quelques années. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Selon le député rimouskois, un projet s’impose : le prolongement de l’autoroute 20.

On demande, depuis longtemps, qu’on nous propose un tracé d’une route qui va être plus fluide, plus sécuritaire pour les automobilistes , dit-il. Le gouvernement libéral a repoussé les échéances d’année en année, et a sorti le projet du Plan québécois des infrastructures.

Le gouvernement de la CAQ nous avait promis en campagne électorale qu’ils allaient réintroduire [le projet], mais au dernier budget, ils ne l’ont pas fait , poursuit Harold LeBel.

On ne pourra pas se payer des étés comme ça, à tout bout de champ. C’est l’industrie touristique de tout l’Est-du-Québec qui en paie le prix. Harold LeBel, député de Rimouski

Un important ralentissement de la circulation a été observé au cours d'une bonne partie de la journée, samedi, en ce début des vacances de la construction. Photo : Source: Québec 511 Info Transports

Tout le monde devrait regarder cette situation , dit Harold LeBel. On veut travailler ensemble pour arriver à une solution à cette situation et arriver avec un projet autoroutier qui a du bon sens, qui va être accepté par les gens, et qui va permettre une meilleure sécurité des automobilistes.

Plusieurs internautes se sont également plaints du trafic dans le secteur sur les réseaux sociaux, samedi, décrivant une attente variant entre 30 et 45 minutes dans le secteur, sous une chaleur écrasante.

Plusieurs d’entre eux ont également évoqué le prolongement de l’autoroute 20 pour éviter le bouchon de circulation à Notre-Dame-des-Neiges.