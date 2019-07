On fête 100 ans d'histoire à Petit-Saguenay

Petit-Saguenay célèbre son 100 e anniversaire et pour l’occasion, la Municipalité propose au public un rendez-vous avec ses racines. L’aréna Roberto-Lavoie accueille la première représentation du spectacle Marguerite, qui retrace l’histoire du village à travers les récits de conteurs.

Petit-Saguenay a bien rempli son programme culturel pour célébrer un siècle d’existence.

On propose un parcours en réalité augmentée au village-vacances à l’Anse-Saint-Étienne, un spectacle de marionnettes géantes... On apprend toutes les histoires et les légendes de la municipalité , indique Élias Côté, conteur du village.

Le conteur Élias Côté vit depuis 65 ans à Petit-Saguenay. Avec l'aide de bénévoles, il a mis en place une exposition patrimoniale dans l'église. Photo : Radio-Canada

Patrimoine Canada a aidé la Municipalité à acheter de l'équipement pour l’aréna Roberto-Lavoie. Petit-Saguenay souhaite d’ailleurs donner une nouvelle vocation au bâtiment : celle de salle de spectacle.

Marguerite, c'est la fleur emblème de Petit-Saguenay. On s'est servi de cette fleur vivace et vivante qui a ses racines profondes et ancrées à Petit-Saguenay pour lui créer un spectacle. Élias Côté, conteur

On a construit le spectacle vraiment comme si on était dans la tête de l'un des conteurs du village , selon Éric Chalifour, le metteur en scène de Marguerite.

Mobilisation bénévole

Depuis plus d’un an, les Saguenois sont à l’ouvrage pour cet événement. Ils participent bénévolement pour l'organisation des activités pour dynamiser leur municipalité.

Ce sont des gens de cœur, des gens de la place, ils s'impliquent dans le spectacle par plaisir. Éric Chalifour, metteur en scène

Le conteur Élias Côté proposera aussi des tours guidés en autobus durant l’été.