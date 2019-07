Nouveau matériel à la marina de Ville-Marie pour profiter du lac Témiscamingue

Le nouveau service est accessible par la plage du parc du Centenaire.

La Ville souhaite ainsi sonder la population sur son intérêt à utiliser ce nouveau matériel pour accéder au lac Témiscamingue.

La directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications Geneviève Boucher affirme que la Ville pensait mettre cet équipement à disposition du public depuis quelques années déjà.

Depuis quelques années, on est en repositionnement au niveau de la marina. On essaie de la redynamiser. Exemple, le Festivoile est une résultante de ça. Des citoyens ont décidé de partir un festival de voiles , rappelle Geneviève Boucher.

Elle ajoute que la Ville cherche à améliorer son offre de services à la marina.

On s'est dit : on va acheter plus de matériel pour voir s'il y a vraiment une demande de la population et des touristes , explique Geneviève Boucher.

La Ville se dit prête à bonifier son offre si la réponse du public est concluante.