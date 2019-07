L’humour d'Improtéine embarque dans une série sur les francophones en milieu minoritaire

Lorsqu'ils ont été approchés par les producteurs des Productions Rivard pour animer une série consacrée aux francophones hors Québec, les membres d'Improtéine se sont tout de suite reconnus dans le projet.

C’est un sujet qui nous touche particulièrement. On est souvent en train de parler de francophonie , explique Vincent Poirier, membre de la troupe qui réalise régulièrement des vidéos humoristiques traitant des enjeux francophones.

Le choix de faire appel à Improtéine était donc évident pour les producteurs basés à Saint-Boniface, au Manitoba, qui se consacrent depuis plus de dix ans à la francophonie.

On croit fortement à mettre de l’avant toutes ces communautés hors Québec qui ont moins de services et qui sont des ardents défenseurs de leur langue, de leur communauté , a expliqué la productrice principale chez Les Productions Rivard, Micheline Arbez.

Malheureusement, encore aujourd'hui, on doit encore se défendre, montrer aux gens que oui, on existe, oui, on est encore là, mais on le fait, et avec fierté.

Micheline Arbez, Les Productions Rivard