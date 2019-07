Retour à la normale au Centre touristique du Lac-Kénogami

Il avait été prévu que ce débrayage s’élargisse dès samedi pour englober notamment les 23 parcs nationaux.

Or, comme une entente de principe a été conclue in extremis entre la direction de la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec durant la nuit de vendredi à samedi, ce scénario ne s’est pas concrétisé.

Ce récent développement a été bien accueilli par la présidente régionale du syndicat au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Brigitte Claveau.

À son avis, la pression, qui avait commencé à être exercée en milieu de semaine, a certainement incité la partie patronale à mettre de l’eau dans son vin.

Au Centre touristique du Lac-Kénogami, de mercredi à vendredi, certains services avaient pu être assurés tant bien que mal par des cadres.

Selon Mme Claveau, dans la foulée de la conclusion de l’accord, qui demande encore à être entériné par les travailleurs syndiqués de la Société des établissements de plein air du Québec, les choses ont progressivement pu rentrer dans l’ordre dans cette station de villégiature du Saguenay-Lac-Saint-Jean.