Les feux d'artifice, à quel coût?

Les feux d’artifice peuvent avoir un effet sur la santé humaine et celle de la faune, disent des environnementalistes qui se demandent si ces spectacles de quelques minutes en valent le prix.

Selon Gwen O’Sullivan, professeure adjointe de sciences environnementales à l’Université Mount Royal à Calgary – et spécialiste, notamment, de la qualité de l'air –, les feux d’artifice ont un coût environnemental.

« Je pense qu'il s'agit de déterminer quels sont les coûts éthiques de l’utilisation des feux d’artifice, et si nous sommes d'accord avec cela », dit-elle.

Les recherches sur les conséquences de l’utilisation des feux d’artifice sont encore trop peu nombreuses. Toutefois, dit-elle, « tout ce qui monte doit redescendre ».

Selon Mme O'Sullivan, la charge explosive qui propulse les feux d’artifice dans l’atmosphère peut contenir des perchlorates qui se déposent ensuite sur le sol, contaminant le sol et l’eau.

Des substances toxiques ou cancérigènes se dégagent également de l'explosion des matériaux comme le cuivre et le lithium, utilisés pour créer les couleurs bleues et rouges dans le ciel, soulève-t-elle.

La fumée produit également des particules qui, selon Mme O’Sullivan, peuvent affecter la qualité de l’air.

Banff a troqué son feu d'artifice traditionnel pour des effets pyrotechniques à basse altitude Photo : Fournie par omgitsse7enn/Instagram

Par ailleurs, les détonations qui accompagnent les feux d’artifice traditionnels peuvent produire des niveaux de bruit supérieurs à 150 décibels et causer des dommages.

Toutefois selon Jos Eggermont, professeur spécialiste de l'ouïe à l’Université de Calgary, cela devient préoccupant lorsque les sons sont continus et émis pendant plus de 15 minutes.

Peur et anxiété pour certains

Quant aux animaux, les oiseaux aquatiques comme les oies canadiennes peuvent s’emmêler dans des débris laissés par les feux d’artifice ou en absorber, indique pour sa part Melanie Whalen, directrice des soins des animaux à la Calgary Wildlife Rehabilitation Society.

Le son des feux d’artifice peut également occasionner de l’anxiété, une désorientation, du stress et de la peur, dit-elle.

« D’autres effets documentés comprennent des oiseaux nicheurs et d’autres parents de petits mammifères qui abandonnent leurs nids, laissant derrière eux leurs bébés sans défense », dit-elle.

Solutions de rechange

Au cours de la dernière année, Banff et Canmore ont réduit leurs feux d’artifice traditionnels en raison de préoccupations environnementales.

Les feux d’artifice du Nouvel An, de la fête du Canada et de l’Halloween à Banff ont été remplacés par ce que la mairesse Karen Sorensen appelle « pyrotechnique à basse altitude, à faible bruit et à effets spéciaux ».

« Tout ce que je peux dire, c’est que pour notre communauté montagneuse, unique dans un parc national, c’était la bonne décision, et que nous avons eu du succès », dit Mme Sorensen.

Selon la professeure adjointe Gwen O’Sullivan, une autre solution pour rendre les feux d'artifice moins dommageables serait d'exiger l'utilisation de papier biodégradable et d’air comprimé pour remplacer les agents propulsifs dans la conception des feux d'artifice.

Des feux d’artifice pour souligner des célébrations ont lieu tout au long de l’année lors de divers événements publics dans le pays.

