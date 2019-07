Les avertissements de chaleur persistent en Ontario

Des températures de plus de 30 degrés Celsius persisteront samedi dans une grande partie de l’Ontario, en particulier dans le sud de la province.

À Windsor, les météorologues prévoient des températures entre 34 et 36 degrés Celsius en après-midi et un indice humidex d'entre 44 et 49.

Une grande partie de l'Ontario est touchée par des avertissements de chaleur samedi. Photo : Environnement Canada

À Toronto, les températures s’élèveront jusqu'à un maximum de 36 degrés Celsius en milieu de journée, avec un indice humidex de 40 à 45. La nuit n’apportera qu’un relatif répit puisque les températures ne baisseront qu'entre 20 et 26 degrés, et l'indice humidex demeurera près de 30.

Dans le Grand Sudbury et les environs, des températures de près de 30 degrés Celsius sont attendues en après-midi avec un indice humidex d'entre 37 et 39.

L'énorme masse d'air chaud qui recouvre plusieurs régions de la province est appelée dôme de chaleur .

Qu'est-ce qu'un dôme de chaleur? Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Quand on va à l’extérieur, on a l’impression d’être dans l’eau parce qu’il fait très humide , a déclaré la météorologue Julie Deshaies plus tôt dans la semaine.

L’agence fédérale met en garde que la chaleur extrême affecte tout le monde, mais que les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur.

Elle recommande notamment de s’hydrater régulièrement et de ne jamais laisser de personnes ou des animaux dans un véhicule stationné.

Environnement Canada estime que la température devrait se refroidir dimanche.