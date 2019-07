Nouvelle session de consultation pour l'avenir des Forges-du-Saint-Maurice

Une quarantaine de personnes se sont présentées à la consultation publique sur le site national des Forges-du-Saint-Maurice samedi matin. Historiens, archéologues, élus fédéraux et municipaux, citoyens étaient de la partie pour proposer des pistes de solution pour sauver le site que plusieurs considèrent à l'abandon.

C'est en réponse aux critiques dont avait fait l'objet la consultation précédente, jugée trop courte, que Parcs Canada a décidé d'organiser ce nouveau rendez-vous.

Il y a été question de la gestion et de l'orientation des Forges pour les dix prochaines années.

De nombreux citoyens, comme Louise Boisvert, jugent que le budget de 190 000 dollars par année alloué au parc ne permet pas un développement à long terme du site.

Ils ont parlé de budget, mais comme ils l'ont dit, on saupoudre, on essaie de colmater les brèches, ça en prend plus pour donner un peu de vie.

Une quarantaine de personnes s'est présentée à la consultation publique sur le site national des Forges-du-Saint-Maurice. Photo : Radio-Canada

Mais Daniel Beaudin, gestionnaire des lieux historiques et nationaux de la Mauricie se veut plus rassurant.

C'est sûr que l'on doit tenir compte de la capacité financière de Parcs Canada. Mais Parcs Canada s'est toujours montré ouvert à des partenariats ou à l'apport des promoteurs ou de gens qui puissent tenir des événements ou faire une contribution autre.

Un comité de citoyen pourrait être mis sur pied pour assurer un suivi local du dossier.