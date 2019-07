Éric Lapointe annule son spectacle à la Fête du Lac des Nations

Le chanteur en a fait l'annonce hier soir, ne laissant que quelques heures à l’équipe de la direction artistique pour trouver une solution de rechange.

Quand on a su la nouvelle, on s’est reviré de bord comme on dit et on a trouvé un plan B. J’ai pris mon téléphone et j’ai appelé mes différents contacts pour monter un spectacle sur mesure pour remplacer Éric , raconte le directeur général et artistique, Jean-Pierre Beaudoin.

Une panoplie d’artistes uniront leur voix à Martin Deschamps et Breen Leboeuf, soit Lulu Hughes, Richard D’Anjou, Colin Moore, Dominic Michaud, Angel Forrest, Sébastien Plante, Nanette Workman et Patrick Normand.

La situation me désole, je me console en me disant que vous passerez toute une soirée avec cette belle gang qui vous ont monté un show juste pour vous précise le rockeur par voie de communiqué.

En 38 ans d’histoire à Fête du Lac des Nations, la vedette Éric Lapointe s’est produite à sept reprises devant les festivaliers sherbrookois.