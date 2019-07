Senneterre ouvre une capsule temporelle de 1994

Une quarantaine d'objets et de messages légués par des membres du comité organisateur, bénévoles et commanditaires de l'époque se trouvaient à l'intérieur de la capsule.

Plusieurs citoyens ont assisté à l'événement.

Un moment fort du 100e anniversaire de la ville.

Les capsules servent à ça de parler à nos proches et de parler également dans notre cas aux gens qui vont diriger la municipalité dans 25 ans et aux gens qui seront à l'intérieur d'une organisation qui va célébrer les 125 ans ou les 150 ans de Senneterre. Alors c'est des lègues qu'on souhaite laisser aux générations futures et c'est toujours des moments importants lorsqu'on la ferme et pour nous pour une première fois on va en ouvre une , dit le maire Jean Maurice Matte.

La présidente du comité des fêtes du 100e de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat Photo : Radio-Canada / Julie McNicoll

Cette fin de semaine plusieurs activités sont proposées aux visiteurs dans le cadre des festivités du 100e.

Il y a de la musique, de la danse, des visites de lieux historiques de la ville en plus des feux d'artifice tard en soirée samedi.