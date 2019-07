Des Témoins de Jéhovah du monde entier se réunissent à Toronto

Quelque 5500 représentants de cette communauté religieuse sont présents, et 49 nationalités sont représentées.

Les langues parlées lors de la conférence sont l'anglais, l'espagnol et le portugais.

Selon Tourisme Toronto, les retombées économiques de cet événement seraient de près de 120 millions de dollars.

Il s'agit aussi de la plus grande conférence de l'année organisée dans la Ville Reine.

L'an dernier, différentes conférences et événements de la communauté avaient eu un impact économique estimé à 1,7 milliard de dollars, indique Tourisme Toronto.

Le porte-parole national des Témoins de Jéhovah, Matthieu Rozon, explique pour sa part que cette religion se définit notamment par la diversité qu'elle rassemble.

On est vraiment une religion internationale et on est fiers de cette diversité culturelle qui existe chez les Témoins de Jéhovah , dit-il.

Il estime d'ailleurs que la diversité culturelle de Toronto se prête bien à cet événement.

M. Rozon indique que le fait de se rassembler fait partie du culte des Témoins de Jéhovah.

Ça fait plus de deux ans qu'on prépare cet événement. Le défi additionnel, c'est que tout est fait par des bénévoles, plus de 15 000 témoins de Jéhovah se sont rendus disponibles dans la région , précise-t-il.

Selon un communiqué des Témoins de Jéhovah, 30 000 nuits d'hôtel ont été réservées pour l'événement. Ils estiment pour leur part les retombées économiques locales à 135 millions de dollars.

Toronto n'est pas la seule ville où se réunissent des Témoins de Jéhovah pour une conférence internationale cette année. Il y en a 24 au total, dans 22 villes de 18 pays.