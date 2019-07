Un homme blessé et deux suspects arrêtés à la suite d'une altercation

Des propos haineux tenus par deux des trois individus à l'égard d'un homme de 38 ans seraient à l'origine de la bagarre. L'homme en question a subi des blessures au thorax et a été conduit à l'hôpital où on ne craint pas pour sa vie. Les deux suspects, un homme de 33 ans et une femme de 36 ans ont été arrêtés et ont comparu ce matin pour voies de fait, agression armée et bris de probation.