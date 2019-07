Un tronçon de l'autoroute Henri-IV fermé à la circulation

L'élargissement du boulevard Henri-IV entraîne la fermeture complète d'un tronçon de l’autoroute entre 17 h 30 samedi et 16 heures dimanche, pour aménager la nouvelle phase du chantier.

« On doit démolir des structures dans l'échangeur Henri-IV/Félix-Leclerc et pour faire cette démolition-là, on doit fermer l'autoroute Henri-IV en direction nord et on doit également fermer l'importante bretelle entre Félix-Leclerc Ouest et Henri-IV Sud, donc bien des désagréments à prévoir dans le coin », explique le porte-parole du Ministère des Transports, Guillaume Paradis.

En direction nord, les automobilistes seront détournés vers l'autoroute Félix-Leclerc pour contourner le secteur et en direction sud, une voie temporaire sera aménagée via la sortie Chauveau.