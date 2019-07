Chaleur accablante attendue dans les provinces maritimes

Avec l’indice humidex, Environnement Canada prévoit une température ressentie de 39 samedi et dimanche au Nouveau-Brunswick. Le scénario est semblable à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.

Une masse d'air très chaud et humide s'installe dans les provinces maritimes dès samedi et restera pour toute la fin de semaine.

Au Nouveau-Brunswick, les températures maximales atteindront les 30 à 34 degrés dans la plupart des régions. Avec l'indice humidex, la température grimpera jusqu'à 39, selon Environnement Canada.

Si la chaleur est écrasante, les Néo-Brunswickois peuvent tout de même se réconforter. L’humidité va se dissiper dès le début de la semaine.

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick a diffusé des alertes de chaleur de niveau 1 pour le sud de la province en fin de semaine.

À l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, le mercure devrait franchir la barre des 30 degrés dans plusieurs secteurs.

Lorsqu’un tel avertissement de chaleur est émis, les risques de malaises liés à la chaleur et l’épuisement et les coups de chaleur sont plus élevés. Les hautes températures sont aussi susceptibles d’aggraver les maladies respiratoires et cardiovasculaires préexistantes.

Environnement Canada invite les citoyens à redoubler de prudence.

Il conseille aux citoyens de boire beaucoup d’eau et de rester au frais. Les autorités encouragent aussi de réduire les activités à l'extérieur pendant les heures où le soleil est à son paroxysme.