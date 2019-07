Les appels se multiplient pour la libération du pétrolier britannique saisi par l’Iran

La tension est montée d’un cran dans la région du détroit d’Ormuz, dans le golfe Persique, après l’arraisonnement par l’Iran d’un pétrolier britannique , suscitant la condamnation de plusieurs pays, dont la France et l’Allemagne.

Le ministère français des Affaires étrangères a appelé samedi Téhéran à « libérer dans les meilleurs délais » le pétrolier britannique saisi la veille. Le ministère exprime sa « grande préoccupation » en estimant qu'« une telle action nuit à la nécessaire désescalade des tensions dans la région du Golfe ».

Même message du côté de Berlin qui a mis en garde contre les dangers d'une « nouvelle escalade » dans la région, tout en condamnant la saisie « injustifiable » du pétrolier et réclamant la libération de son équipage.

Arraisonné vendredi pour « non-respect du code maritime international » par les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, le navire Stena Impero, battant pavillon britannique et dont le propriétaire est suédois, a été emmené au port de Bandar Abbas, selon les autorités portuaires de la province de Hormozgan.

L'Iran a ouvert samedi une enquête sur le pétrolier arraisonné dans le détroit d'Ormuz. Le chef de l'Organisation des ports et de la marine de la province d'Hormozgan a affirmé samedi que le Stena Impero a été impliqué dans un incident avec un bateau de pêche avant d'être confisqué par les autorités.

Les Gardiens de la Révolution iraniens affirment avoir arraisonné le pétrolier iranien à la suite d'un incident avec un bateau de pêche. Photo : AFP

Londres a déploré la saisie de ce navire jugeant qu'il s'agissait d'une « atteinte inacceptable à la liberté de navigation ».

Samedi matin, le secrétaire au Foreign Office, Jeremy Hunt, a estimé que la saisie du Stena Impero dans le Golfe montrait que Téhéran était vraisemblablement en train d'opter pour un comportement illégal et perturbateur.

L'acte commis hier dans le Golfe laisse penser, de façon inquiétante, que l'Iran est sans doute en train de choisir la voie d'un comportement illégal et déstabilisateur, après la saisie LÉGALE de pétrole destiné à la Syrie. Jeremy Hunt, chef de la diplomatie britannique

Jeremy Hunt faisait là allusion à la saisie le 4 juillet d'un pétrolier iranien, le Grace 1, au large de Gibraltar par les autorités britanniques, qui l'accusaient d'acheminer clandestinement des hydrocarbures vers la Syrie, dont le régime est l'allié de Téhéran.

L'Iran, qui dément que ce pétrolier transportait du pétrole destiné à la Syrie, en violation des sanctions internationales, a demandé à maintes reprises que son navire puisse reprendre la mer.

Échanges d'invectives entre Washington et Téhéran

La région du Golfe et du détroit d'Ormuz, par où transite le tiers du pétrole acheminé par voie maritime sur la planète, se trouve au cœur des tensions, sur fond de bras de fer entre l'Iran et les États-Unis qui y ont renforcé en mai leur déploiement militaire en arguant de « menaces iraniennes » non précisées.

Ces dernières 24 heures ont été marquées par une polémique à propos d'un drone « iranien » que les Américains disent avoir abattu dans le détroit. Mais l'Iran a rejeté des « allégations sans fondement » et affirmé n'avoir perdu aucun drone.

Les tensions entre Téhéran et Washington, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques depuis 1980, se sont envenimées depuis le retrait unilatéral américain de l'accord nucléaire de 2015 et le rétablissement des sanctions économiques américaines qui nuisent fortement à l'économie iranienne.

Elles ont été exacerbées par les échanges d'invectives et des actes de sabotage ou d'attaques qui ont visé depuis mai six navires dans la région du Golfe et ont été imputées par les États-Unis à l'Iran qui a démenti.

Et elles ont atteint un pic le 20 juin avec la destruction par l'Iran d'un drone militaire américain. Donald Trump avait alors affirmé avoir annulé à la dernière minute des frappes militaires en représailles.

Des forces américaines en Arabie saoudite

Au milieu de ces tensions qui font craindre aux experts un embrasement, l'Arabie saoudite, un allié des États-Unis et principal rival régional de l'Iran, a annoncé que, pour la première fois depuis 2003, des forces américaines seraient déployées sur son sol.

Cela « aura un effet dissuasif supplémentaire et renforcera notre capacité à défendre nos troupes et nos intérêts dans la région face à des menaces émergentes et crédibles », a indiqué le commandement central des forces américaines.

Il a ajouté que des « patrouilles » surveillaient depuis l'espace aérien international la situation dans le détroit d'Ormuz.