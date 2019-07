Ebola : Aider là-bas quand on est ici

« Nous sommes fatigués nous, les mamans du Kivu. »

Le Kivu, c’est la terre natale de Chibalama Kachungunu-Katana. C’est aussi cette zone située à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) qui a été ravagée par la guerre, les exactions, et qui fait aujourd’hui parler d’elle depuis que l’OMS a déclaré que l'épidémie d'Ebola qui y sévit est une urgence sanitaire internationale.

Angoissée par cette situation, Chibalama Kachungunu-Katana ne dort pas beaucoup ces dernières nuits.

« Cela est dû aux besoins sur le terrain, les gens pensent que, comme nous sommes ici à l’étranger, nous pouvons faire des miracles pour intervenir [dans cette] situation urgente. Alors je ne dors pas parce qu’à chaque trois à quatre minutes, il faut appeler. Si ce n’est pas l’oncle, c’est le voisin, ou c’est l’ami... », assure-t-elle.

Donner au suivant

Par l'association Baraza of Kivu community, qu’elle préside, Mme Kachungunu-Katana tente de mobiliser la diaspora congolaise pour qu’elle vienne en aide à ses compatriotes restés au pays et qui vivent avec la menace d’Ebola.

« Baraza signifie : “un lieu où on se retrouve pour discuter des problèmes de notre société et y apporter des solutions” », précise Germain Messe, le secrétaire exécutif de cette association qui regroupe les ressortissants du Kivu qui réside à Edmonton.

Comme lui, une grande partie de ces émigrés installés à Edmonton est arrivée au Canada avec le statut de réfugié pour fuir les violences qui secouent l’est de la RDC et tous ne roulent pas nécessairement sur l’or, rappellent les gestionnaires de l’association.

Ils pensent que l’aide peut venir d’ici, mais ici aussi on est presque limité parce qu’on est des réfugiés dans la communauté dans laquelle nous sommes. Chibalama Kachungunu-Katana, présidente de l'association Baraza of Kivu community

« Mais ce n'est pas la main qui donne, c'est le coeur », image M. Messe, pour dire que chaque geste compte.

Animée par cette compassion, l’association tente d'amasser, avec les moyens du bord, l’équivalent de 50 000 $.

« Nous avons besoin de gants, de masque et autres matériels sanitaires qu’il faut porter », commence M. Messe. « Nous voulons former des éducateurs en santé publique [...] et contribuer à la sensibilisation [à] la lutte contre cette épidémie et au dépistage volontaire. »

Dans les prochains jours, l’association compte mettre sur pieds le projet « SOS Kivu Ebola », une initiative qui leur permettra aussi de « tendre la main à des organismes publics et privés canadiens pour voir si nous pouvons atteindre cette somme », espère M. Messe.

Les mains liées

Robert Suraki Watum a quant à lui grandi à Béni, une ville du Nord-Est du pays qui se trouve être un des principaux foyers de l’Ebola. Il se sent tout aussi démuni face à l’épidémie, mais pas pour les mêmes raisons.

« On ne peut rien faire, à part envoyer un peu d’argent. Et quand on envoie l’argent là-bas, parfois les gens ils ne se font même pas soigner parce qu'ils ont faim, ou quand il faut enterrer les gens, c’est nous qu’on envoie l’argent », raconte-t-il.

Robert Suraky Watum, un Congolais vivant à Edmonton. Photo : Radio-Canada

M. Suraki Watum fait partie de ceux qui pensent que l’Ebola est devenu une maladie politique.

« On a, par exemple, reporté les élections dans la zone touchée parce qu’on a dit qu’il y avait Ebola [...] or, dans cette zone-là, les gens étaient de tendance un peu opposée au système qui était en place », avance-t-il.

« On a aussi tué des gens qui travaillent dans ce secteur-là pour lutter contre la maladie. Quelqu’un a-t-il intérêt [à ce] que cette situation-là perdure? On ne sait pas, mais on pense à cela aussi. »

Il pense également que c’est d’abord aux autorités locales d’agir, avant les diasporas, les organismes et les autres pays.

« Notre voeu est que la situation s’arrange, parce que les gens meurent tous les jours, et pas seulement de la maladie », rappelle-t-il à son tour.

Dicky Dikamba, un Congolais habitant à Edmonton. Photo : Radio-Canada

Dans ce drame qui semble sans fin, certains arrivent à voir l'urgence sanitaire comme un mal pour un bien. C’est le cas de Dicky Dikamba, un autre Congolais d'Edmonton.

« Je me suis dit : c'est une très bonne chose pour que la communauté [et] le monde entier puisse savoir ce qu'il se passe là-bas », croit-il.

Il espère que cette connaissance de la situation permette de déployer les ressources nécessaires pour endiguer cette épidémie qui a déjà fait près de 1700 morts en moins d'un an.