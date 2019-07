Avertissement de chaleur accablante dans la grande région de Québec

Une masse d'air chaud et très humide envahira le centre du Québec samedi. Les valeurs d'humidex seront élevées et atteindront 40 , avertit Environnement Canada dans son bulletin spécial.

Le mercure devrait atteindre officiellement 31 °C.

Comme ce sera le cas presque partout dans le sud du Québec, l'ensemble des secteurs de la région métropolitaine de Québec seront touchés par cette chaleur intense.

Régions sous avertissement... Bellechasse

Côte-de-Beaupré - L'Île d'Orléans

Lévis

Lotbinière

Portneuf

Québec

Saint-Lambert

Valcartier - Stoneham

Le ministère québécois de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a pour sa part partagé quelques conseils de sécurité.

Outre de s'hydrater et de se rafraîchir régulièrement, on conseille également de porter une attention particulière à ses proches et aux personnes vulnérables.

Prenez des nouvelles de vos proches, surtout ceux qui sont en perte d’autonomie ou qui vivent seuls , indique-t-on.

Le mercure devrait normalement être à la baisse pour la journée de dimanche.