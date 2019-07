Besoin de personnel au Centre Vacances Nature de Lac-Bouchette

Le conseil d’administration n’a pas annulé le camp de vacances cet été, mais la situation pourrait changer si la direction n’arrive pas à pourvoir les postes.

La situation est délicate parce qu’on manque de personnel et on est en perpétuel recrutement pour trouver des gens. Du fait de l’éloignement, c’est plus difficile. Patrick Bourgault, propriétaire

Le centre reçoit entre 20 et 40 jeunes par semaine. On y propose des activités comme le tir à l’arc, le rabaska, l’initiation à l’escalade, le vélo et la randonnée pédestre.

D'après les informations de Sarah Pedneault