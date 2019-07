Quand l'esprit du cirque s'empare des Îles-de-la-Madeleine

Le Cirque Éloize a inauguré ce tout premier festival avec le spectacle Saloon, inspiré du Far West. Les festivaliers sont attendus jusqu’au 22 juillet dans l'archipel pour profiter d'une panoplie d'autres activités.

Au cœur de la création de l’évènement, le cofondateur du Cirque du Soleil, Gilles Ste-Croix, a fait don d’un chapiteau, installé tout près de la nouvelle école de cirque des Îles.

Si tu as une école de cirque et que tu peux mettre un chapiteau, les enfants, l'été, peuvent travailler dans le chapiteau. On va plus dans l'esprit de cirque que juste une école!

Gilles Ste-Croix, conseiller artistique et chargé de la programmation du Festival de cirque des Îles