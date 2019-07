Le déchargement de sable se poursuit sur la plage de Sainte-Luce-sur-Mer

Depuis 2014, il est fréquent de voir des travailleurs qui remettent du sable sur la plage de Sainte-Luce-sur-Mer. Les travaux visent à protéger la berge des assauts du fleuve.

La mairesse de Sainte-Luce-sur-Mer, Maïté Blanchette-Vézina rappelle que la municipalité est habituée à vivre avec les effets des changements climatiques. Les premiers travaux, en 2014, ont coûté près d'un million de dollars, une somme qui a été assumée par le gouvernement du Québec. Depuis, c'est la Municipalité qui paie pour les nouveaux déchargements de sable.

Pour l'entretien annuel, c'est la Municipalité qui paie, autour de 15 000 $. Cette année, on a dû remettre plus de sable, car on a eu beaucoup de grosses marées l'automne dernier, alors, on est plus autour de 17 000 $.

Maïté Blanchette-Vézina, mairesse de Sainte-Luce-sur-Mer