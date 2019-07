Un artisan de la série de superhéros Titans est décédé à Toronto

Une déclaration des producteurs exécutifs de l'émission précise que Warren Appleby est mort lors d'un test d'effets spéciaux pour la série.

Selon la déclaration, Warren Appleby était un coordonnateur d'effets spéciaux et travaillait dans l'industrie depuis 25 ans.

La police de Toronto a indiqué qu'il était décédé en route vers l'hôpital, après que du matériel eut explosé sur le site.

La police a précisé qu'il avait été heurté par une pièce de machine lors de l'explosion.

Warner Bros a indiqué que la production de la série serait suspendue pendant deux jours.

L'employeur de l'artisan décédé, Acme FX, a déclaré dans un communiqué que la société était dévastée par la perte de Warren Appleby, ajoutant que celui était un partenaire commercial bien-aimé, un leader, un mentor, un ami et un frère pour de nombreuses personnes de notre communauté, ainsi qu'un mari et un père aimant pour sa femme et ses enfants.

On se souviendra de lui pour son sens de l'humour, son leadership, l'attention et la compassion qu'il portait pour son équipe et, surtout, pour son dévouement envers sa famille. Les mots ne peuvent exprimer à quel point il va nous manquer , indique le communiqué.

Le ministère du Travail prévoit enquêter sur l'incident.

La série Titans, qui incarne les héros de DC Comics, dont le compagnon de Batman, Robin, Starfire et Beast Boy, est notamment diffusée sur Netflix.

Avec des informations de CBC