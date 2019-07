Coupes budgétaires à venir à la Ville de Calgary

Aucun département municipal n’est épargné dans la liste des réductions budgétaires proposées par l’administration de Calgary et présentées mardi en conseil municipal pour économiser 60 millions de dollars.

Le service des incendies est celui qui devra le plus se serrer la ceinture avec plus de 7,6 millions de dollars de compressions budgétaires suggérées. La police et le transport public devront aussi ajuster leur budget pour trouver environ 7 millions de dollars d’économie.

C’est important pour mes collègues de comprendre que nous avons déjà [dépensé] cet argent , a expliqué le maire de Calgary Naheed Nenshi. Il pense que les conseillers municipaux n’auront pas le choix d’approuver l’intégralité de ces coupes.

Le conseil a en effet déjà promis cet argent aux petites entreprises pour réduire la forte hausse de leur impôt sur la propriété.

La conseillère Jyoti Gondek n’est toutefois pas satisfaite du travail effectué par l’administration municipale. Elle s’attendait à moins de compressions généralisées et à plus de travail de réflexion autour de la privatisation de certains services.

Certains Calgariens s’inquiètent également de l’impact de ces réductions budgétaires sur les populations plus vulnérables. Un groupe appelé Keep Calgary Strong appelle à une manifestation lundi au début de la réunion du conseil municipal pour lui rappeler sa promesse de protéger les populations pauvres.

La présentation détaillée des compressions budgétaires aura lieu mardi.