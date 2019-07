Des désagréments à prévoir durant les travaux à l'hôpital de Ville-Marie

Les travaux d'agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie débutent le 22 juillet et entraîneront quelques désagréments pour les utilisateurs au cours des prochaines semaines.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS-AT) indique que l'accès au bâtiment et aux espaces de stationnement sera perturbé au cours des prochains mois.

Ce sont des désagréments en début de chantier qui vont durer pendant environ deux semaines, explique le conseiller en bâtiments au CISSS-AT, Robert Clouâtre. C'est essentiellement au niveau de l'accessibilité à une des entrées principales du bâtiment, qui va être inaccessible durant ces deux semaines de travaux. Les gens vont devoir entrer par une autre entrée qui existe déjà, qui est située plus à l'arrière du bâtiment.

Près de 25 stationnements seront inaccessibles durant les travaux, et la population est invitée à utiliser l'aire de stationnement habituellement réservée aux employés, sur la rue Notre-Dame Nord.

Suivre la situation

Après ces deux premières semaines de travaux, l'accès au bâtiment et aux stationnements pourrait être appelé à changer.

Au fur et à mesure que le chantier va évoluer, les inconvénients au niveau du stationnement et de l'accessibilité vont moduler également. On invite la population à suivre les indications de chantier qui seront présentes tout au cours du projet , indique M. Clouâtre.

La phase 2 consiste en un agrandissement de 3620 mètres carrés, dans lequel seront aménagés le bloc opératoire et les laboratoires, entre autres. Cette phase des travaux devrait être terminée à l'hiver 2021.