L’agression sexuelle d’une jeune fille publiée sur les réseaux sociaux

Deux jeunes garçons de 16 et 18 ans ont été arrêté en lien avec la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo d’une agression sexuelle qu’ils aurait commise sur une jeune fille, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L’incident a eu lieu dans le nord du Manitoba, précise la police.

Les deux jeunes hommes font face à des accusations d’agression sexuelle, de confinement forcé et possession de pornographie juvénile. Le plus âgé est également poursuivi pour distribution et publication de photographie juvénile.

Selon le communiqué de presse de la caporale Laura Ledrew, la vidéo pourrait encore circuler sur les réseaux sociaux et par messagerie instantanée entre certains individus.

La GRCGendarmerie royale du Canada n’a pas identifié la jeune fille pour protéger son identité. Elle aurait entre 16 et 17 ans.