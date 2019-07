Aucune accusation contre le constable qui a tiré sur un détenu à Maniwaki en 2018

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé cette décision vendredi, après examen de l'enquête ouverte lors des événements. Le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales conclut que le constable n'a commis aucune infraction criminelle.

Selon le rapport du DPCP, trois agents de sécurité de la firme Garda surveillaient un homme détenu, qui refusait de collaborer. Les agents de Garda ont réclamé l'aide du constable spécial, qui était le seul agent de la paix en service au palais de justice de Maniwaki. Une altercation physique a éclaté entre le constable et le détenu.

Le constable, qui n'est pas parvenu à le maîtriser, a sorti une bouteille de poivre de Cayenne, mais l'homme s'est recroquevillé sur le sol. Ce dernier a réussi à s'emparer du bâton télescopique de l'agent, qui venait de le sortir, et à frapper violemment et à plusieurs reprises le constable à la tête et au bras.

Le constable blessé a dégainé et ordonné au jeune homme de ne plus bouger. Devant son refus d'obtempérer, le constable a tiré un coup de feu, atteignant le jeune homme au visage. Ce dernier avait dû être hospitalisé.

Le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales choisit de ne pas accuser l'employé du palais de justice, tout en précisant que la presque totalité des déclarations des témoins obtenues dans cette affaire contient certaines incohérences ou contradictions.

Il rappelle que les tribunaux autorisent les agents de la paix à employer la force [...] pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales conclut que lors de cette intervention, le constable disposait de motifs raisonnables [...] d’utiliser la force à mains nues, la bouteille de poivre de Cayenne et le bâton télescopique dans le cadre de son intervention auprès de l’homme.

Quant à l’utilisation de son arme à feu, elle était justifiée [...] puisque le constable avait également des motifs raisonnables de craindre pour sa vie et sa sécurité. Communiqué du Directeur des poursuites criminelles et pénales

Puisqu'ils sont souvent placés dans des situations où ils doivent prendre des décisions difficiles rapidement, le DPCP ne s'attend pas à ce que les constables mesurent avec précision le degré de la force utilisée.

Quant au jeune détenu, il a plaidé coupable à quatre des six accusations en lien avec cet événement, en mai dernier. Il était accusé de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions corporelles, d'avoir tenté de prendre l'arme d'un agent de la paix et de lui avoir résisté.