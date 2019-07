UNI souligne la confiance de sa clientèle, malgré le vol des données chez Desjardins

Cette affaire de vol de données a été révélée au public il y a un mois.

UNI Coopération financière utilise notamment le même système bancaire en ligne que Desjardins, Accès D.

Le vol de données touche 2,9 millions de membres particuliers et entreprises chez Desjardins. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On sent les membres rassurés, pour la plupart, exprime Jule Francoeur, directrice expérience-client chez UNI Coopération financière. On est là pour eux. On n'a pas enregistré de pertes de clients à ce niveau-là. La confiance semble régner chez les membres envers leur caisse.

UNI dit avoir mis en place plusieurs mesures de sécurité, depuis.

ll y a des mesures concrètes qui ont été prises, en plus de celles qu'on a habituellement, pour s'assurer de l'identité de la personne qui prend contact chez UNI, assure Julie Francoeur. Il y a des mesures dont je ne peux dévoiler la nature et d'autres, que je ne connais pas, tellement elles sont secrètes. On est assez rassurés. On a des rencontres d'un comité une fois par semaine dans lesquelles on observe les tentatives de fraudes. On a une surveillance accrue, mais elle fait partie de nos tâches journalières. On accompagne les clients touchés quand ils viennent nous rencontrer aux points de services. Ceux qui ne l'ont pas fait, nous les encourageons à activer la surveillance d'Equifax gratuite pour cinq ans.

Le vol de données chez Desjardins touche 2,9 millions de membres particuliers et entreprises. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La porte-parole d'UNI Coopération financière répète qu'un client victime d'une fraude sera remboursé.

Dès que cette affaire a éclaté, l'institution acadienne a mis sur pied ce qu'elle appelle une cellule de crise. On réunit les experts en risque, en communication, etc., précise-t-elle.

Plusieurs numéros d'assurance sociale ont été dérobés lors d'un vol de données personnelles à Desjardins. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers