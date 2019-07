La nouvelle convention collective des enseignants rend les entrevues d'embauche inutiles

C’est l’impact imminent de la nouvelle convention collective des enseignants de Terre-Neuve-et-Labrador, selon plusieurs sources consultées par Radio-Canada.

En vertu de cette nouvelle convention collective, ratifiée en mars dernier, l’ancienneté est désormais le facteur déterminant de toute décision d’embauche d'enseignant permanent à Terre-Neuve-et-Labrador.

Comme l’explique Noel Hurley, un professeur en éducation à l’Université Memorial, depuis la finalisation de la convention collective, si un enseignant qui détient un emploi permanent et qui répond aux exigences minimales de la convention postule à un nouveau poste permanent, l’emploi lui sera automatiquement offert.

On n’embauche plus selon qui est le candidat le plus qualifié et la meilleure personne pour remplir les fonctions du poste. Noel Hurley, professeur en éducation, Université Memorial

Ni les directions ni les enseignants à qui je parle ne sont contents de cette nouvelle clause , indique-t-il. Des directions d’écoles me disent que ça leur lie les mains complètement. Elles sont très inquiètes de ce changement.

Une clause pour rendre le recrutement plus transparent

L’Association des enseignants de la province indique que les modifications à la convention collective ont été négociées pour rendre le recrutement des enseignants permanents plus transparent.

La nouvelle convention collective fait en sorte que le processus devienne plus transparent et enlève aussi le népotisme, parfois perçu et parfois très réel, du système , explique le président du syndicat, Dean Ingram. Cette provision ajoute une mesure d’objectivité qui n’était pas là auparavant.

Dean Ingram, président de l'Association des enseignants de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : CBC/Eddy Kennedy

M. Ingram indique aussi que selon la nouvelle convention collective, tout enseignant permanent qui reçoit un poste sur la base de l’ancienneté doit d’abord prouver qu’il est compétent, approprié et qualifié .

Mais Noel Hurley soutient que la barre n’est pas bien haute.

Selon M. Hurley, si un enseignant peut démontrer qu’il a déjà enseignée une certaine matière à une certaine époque, il sera considéré comme qualifié en vertu de la convention collective, même s’il n’a jamais eu une formation universitaire dans le domaine.

Selon l’ancienne convention collective, les enseignants permanents avaient le droit d'être considérés pour de nouveaux emplois avant les professeurs temporaires.

Mais les décisions d’embauche finales n’étaient pas uniquement fondées sur l’ancienneté. Par exemple, une professeure ayant trois années d’expérience était capable d’obtenir un poste même si un enseignant détenant une permanence depuis 25 ans avait aussi postulé.

De la frustration parmi les étudiants

Plusieurs enseignants actuels et à la retraite ne voulaient pas accorder d’entrevue à Radio-Canada sur la nouvelle convention collective. Une professeure a indiqué que l’Association des enseignants lui a suggéré de ne pas répondre aux questions de Radio-Canada.

Mais certains étudiants en éducation à l’Université Memorial ont pris la parole.

Nous sommes passés d’une convention collective fondée en grande partie sur l’ancienneté, à une convention collective fondée uniquement sur l’ancienneté. Aaron Beswick, étudiant en éducation, Université Memorial

L'hiver dernier, plusieurs étudiants complétaient leur stage pendant que les enseignants de la province ont décidé d'accepter la nouvelle convention collective. Aaron Beswick, qui souhaite enseigner l’anglais, indique que c’était une décision qui divisait les anciens et les nouveaux membres du personnel de son école.

M. Beswick observe que beaucoup de ses camarades de classe craignaient ne pas pouvoir trouver des emplois à Terre-Neuve et ont obtenu des emplois ailleurs au Canada. Il a récemment accepté un poste au Royaume-Uni, même s’il aurait aimé travailler à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les [nouveaux] enseignants qui restent ici comprennent que ça va prendre longtemps pour obtenir une permanence , explique-t-il. Ils sont prêts à attendre parce qu’ils adorent cette province. Mais c’est très difficile.

Récompenser la longévité et non les réalisations?

Noel Hurley craint qu’un processus de recrutement fondé sur l’ancienneté mène à un système d’éducation qui récompense les enseignants pour leur longévité et non leurs réalisations.

Aaron Beswick fait le même constat. Mais il soutient également que la nouvelle clause sur l’ancienneté de la convention collective pourrait mener à un manque de diversité, surtout dans les écoles urbaines, où obtenir un emploi permanent peut être plus difficile.

Il y a beaucoup de nouveaux enseignants qui veulent introduire de nouvelles méthodes, de nouvelles pédagogies [dans les salles de classe] , lance-t-il.

La diversité et l’inclusion sont de plus en plus importantes dans notre système d’éducation. Le personnel d’école devrait le refléter. Aaron Beswick, étudiant en éducation, Université Memorial

Une situation semblable en Ontario?

L'ancien gouvernement libéral de Kathleen Wynne, en Ontario, a aussi adopté des règlements axés sur l'ancienneté en 2012 pour rendre le recrutement des enseignants plus transparent. Lors des prochaines années, ces règlements ont été amplement critiqués pour ne pas répondre aux besoins des écoles.

Mais en avril dernier, la ministre progressiste-conservatrice de l'Éducation de l'époque, Lisa Thompson, a qualifié le règlement de daté et a annoncé qu’il sera annulé (Nouvelle fenêtre) .

Le Conseil scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador a dit qu’il ne peut pas se prononcer sur les particularités de la situation de l’Ontario .

Il indique pourtant que certaines inquiétudes relativement aux nouvelles dispositions sur l’embauche des professeurs permanents lui ont déjà été communiquées.

Il confirme également que dans des situations où des enseignants permanents postulent à un nouveau poste permanent, les entrevues d'embauche pourraient être inutiles.