Le projet de construction d'un nouvel aréna sur le point de se concrétiser à Calgary

Une proposition sera présentée lundi aux élus, a rapporté Ward Sutherland à CBC.

« À ce point-ci, ce n’est pas une entente. Il y a encore beaucoup d’étapes à franchir. C’est qu’une proposition et nous ferons une mise à jour », explique le conseiller.

Ces discussions pour la construction d'un nouvel aréna dans la métropole albertaine sont en cours depuis plusieurs années. Elles avaient échoué en 2017.

« C’est une entente multipartite, donc c’est vraiment complexe. Il y a le conseil d’administration du Stampede, les propriétaires des Flames, la CMLC (Calgary Municipal Land Corporation) et la Ville », explique Ward Sutherland.

Si le projet de nouvel aréna va bel et bien de l’avant, il remplacerait le Saddledome, inauguré en 1983, et l’un des plus vieux de la Ligue nationale de hockey.

