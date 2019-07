Un professeur suppléant accusé d’agression sexuelle sur une personne mineure

M. Lessard a été arrêté le 17 juillet et a comparu à Gatineau le lendemain. Il fait notamment face à des accusations de contact sexuel, d’agression sexuelle, de leurre d’enfant en plus d’avoir possédé et d'avoir rendu accessible de la pornographie juvénile.

Selon un communiqué du SPVGService de police de la Ville de Gatineau , l’accusé de 54 ans aurait commis certaines infractions sur ses heures de travail et connaissait sa victime.

Il a été libéré sous plusieurs conditions, dont celle de ne pas se trouver près d’une école ou tout autre endroit où pourraient se trouver des personnes âgées de moins de 16 ans .

Il ne pourra pas non plus occuper un emploi où il est en relation ou en position d’autorité avec des personnes de 16 ans et moins.

Plus de détails à venir