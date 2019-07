Nouvelle signalisation sur deux artères à Rouyn-Noranda

Une nouvelle signalisation sera implémentée sur l'avenue Larivière ainsi qu'à l'intersection de l'avenue Québec et de l'avenue Murdoch à Rouyn-Noranda.

Sur les intersections majeures de l'avenue Larivière, la voie au centre de la chaussée sera réservée uniquement pour les virages à gauche.

Réjean Lesage, directeur des travaux publics et services techniques, indique que de nombreux citoyens avaient signalé la complexité de la circulation à ces intersections.

On avait eu beaucoup de commentaires à l'effet que lorsque des voitures désiraient tourner à gauche, il se créait une certaine confusion, raconte-t-il. Ça ralentissait aussi la fluidité, puis ça forçait les automobilistes à contourner, à faire des zigzags, ce qui n'était pas optimal au niveau sécurité.

Réjean Lesage, directeur des travaux publics à la Ville de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

André Philippon, conseiller municipal pour le quartier Rouyn-Sud, croit que les automobilistes apprécieront les modifications à venir, malgré la période d'adaptation que cela leur demandera. Éventuellement, c'est certain que ça va prendre un petit peu de temps parce que c'est nouveau, estime-t-il. Ça va être plus fluide sur la rue Larivière et surtout sur l'avenue Murdoch [...], ils vont être bien contents que ça arrive.

À l'intersection Québec et Murdoch, la signalisation sera aussi modifiée. Sur l'avenue Québec, les deux voies en direction nord permettront le virage à gauche.

On va venir améliorer la fluidité pour la période de soir entre 16h et 18h, quand les citoyens de Noranda-Nord et Lac-Dufault se trouvent à attendre plusieurs cycles avant de tourner , explique Réjean Lesage.

Sur l'avenue Murdoch, la voie de virage exclusive à gauche sera remplacée par une voie où les automobilistes pourront soit tourner à gauche ou continuer tout droit.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Sur l'avenue Québec, les deux voies pourront être utilisées pour tourner à gauche, ce qui devrait aider à la fluidité de la circulation vers Noranda-Nord en fin de journée. Sur l'avenue Murdoch, les deux voies pourront être utilisées pour aller tout droit. Photo : Ville de Rouyn-Noranda

Toutefois, le feu de virage à gauche prioritaire demeurera en place. Les analyses et les projections ont démontré qu'il n'y aurait pas de problème de congestion à ce niveau-là , spécifie Réjean Lesage.

Ce changement sera effectué afin de poursuivre la piste cyclable sur l'avenue Murdoch.

De plus, il sera interdit de stationner sur l'avenue Larivière entre les rues Perreault et Pinder.

Réjean Lesage a de plus indiqué que des panneaux de signalisation seront installés pour informer les usagers de la route des modifications. Le marquage des lignes débutera à partir de la semaine prochaine, soit le 23 juillet.