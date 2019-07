Les fonctionnaires les mieux payés en C.-B. travaillent pour BC Hydro et des universités

Parmi les dix cadres de la fonction publique qui touchent les plus hauts salaires en Colombie-Britannique, trois travaillent pour l’entreprise d’électricité et quatre sont à la tête d’universités, selon les comptes publics présentés par la ministre des Finances jeudi.

Le haut fonctionnaire le mieux payé en 2018-2019 est Thomas Bechard, président-directeur général de Powerex, la branche de BC Hydro qui achète l’électricité et le gaz naturel sur le marché nord-américain. Il a gagné 938 499 $.

Près d’un tiers de ce revenu lui a été versé sous forme de salaire et un peu plus de la moitié sous forme de commission et de bonus, dont une partie est conditionnée à l’atteinte d’objectifs fixés par le gouvernement. Le reste constitue le financement des avantages sociaux et le remboursement de frais professionnels.

Le deuxième cadre de la fonction publique le mieux payé dans la province est le président de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), Santa Ono. En 2018-2019, il a gagné un peu plus de 601 772 $.

Dans la liste, on trouve aussi le président de BC Hydro, Chris O’Reily, la présidente de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, Brenda Leong, et Ken Cretney, le président-directeur général de la Société du pavillon de la Colombie-Britannique, l’organisme qui gère le stade et le centre des congrès de Vancouver.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique assure que ces rémunérations sont équitables et abordables pour les finances publiques.