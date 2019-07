Les femmes peuvent maintenant être seins nus au parc aquatique Calypso

Le parc aquatique Calypso, dans l’est ontarien, n’interdit plus à ses clientes de fréquenter l’établissement les seins nus. La mesure concerne également le Village Vacances Valcartier.

On n’a pas eu d’autre obligation que de se conformer à la loi, c’est-à-dire qu’on ne prétend pas accepter les seins nus dans nos attractions, mais on ne peut l’interdire , explique la directrice principale des ventes, du marketing et des communications du groupe Calypso Valcartier, Sandra Nadeau.

Mme Nadeau ajoute que l’entreprise a réexaminé son code vestimentaire l’été dernier, à la suite d’une plainte déposée en 2017.

Les baigneurs de tous les sexes sont tenus de porter un bas de maillot de bain approprié. Extrait du code vestimentaire du parc aquatique Calypso

En 2017, une femme avait porté plainte au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario contre Calypso et huit autres établissements au sujet du droit des femmes d’être dénudées en public.

En vertu de la loi, les femmes en Ontario peuvent effectivement avoir le torse nu en public depuis 1996.