La famille Simpson revisitera Stranger Things le temps d’un épisode

La programmation d’Halloween des Simpson est reconnue pour ses références à la culture populaire. Elle mettra également de l’avant des clins d’œil au film oscarisé La forme de l’eau (The Shape of Water).

Fox a récemment publié une affiche qui dévoile quelques détails de l’épisode, notamment en mettant de l’avant les personnages d’Hopper, Eleven, et Mike, les protagonistes-clés du récit de Stranger Things.

On y comprend que les Simpson de Springfield se verront transportés dans la ville hantée de Hawkins et que c’est la jeune Lisa qui incarnera le personnage porté par l'actrice Millie Bobby Brown. Sur l’affiche, on reconnaît le nez ensanglanté et la tête rasée d’Eleven.



L'épisode sera diffusé le 20 octobre prochain sur la chaîne Fox.