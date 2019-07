Un barrage ontarien vieux de près de 60 ans sera remplacé

L’annonce a été faite vendredi matin par le ministre ontarien des Richesses naturelles et des Forêts, John Yakabuski et celui du Développement économique, de la Création d’emploi et du Commerce, Vic Fedeli.

Le barrage actuel, qui permet la régulation des niveaux d’eau du lac Tilden, est géré par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

[Le nouveau barrage] permettra à la province de maintenir l’eau à des niveaux sécuritaires et, ainsi, de réduire les risques pour les Ontarien(ne)s, leurs biens et l’environnement naturel , indique le ministre Yakabuski par communiqué.

Le nouveau barrage sera fait de béton et le coût total de sa construction est estimé à plus de 6 millions de dollars.