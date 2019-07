Trois nouvelles arrestations en lien avec le trafic de drogues à Rimouski

Deux hommes, âgés de 38 et 61 ans, et une femme de 25 ans, ont été arrêtés à la suite de quatre perquisitions par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec.

Les perquisitions ont eu lieu dans quatre résidences sur les rues Notre-Dame, Saint-Germain Ouest et Saint-Jean-Baptiste. Elles ont mené à la saisie de méthamphétamines, de la cocaïne, plus de 250 grammes de cannabis, des stéroïdes, de l’alcool et des cigarettes de contrebande, et près de 15 000 $ en argent comptant.

La perquisition fait suite à trois autres arrestations ayant eu lieu mercredi en lien avec le trafic de drogue.

L’homme de 61 ans a comparu au palais de justice de Mont-Joli et demeurera détenu jusqu’à la fin des procédures judiciaires. Les deux autres personnes ont été libérées avec la promesse de comparaître à une date ultérieure.

L’enquête a notamment été initiée grâce à de l’information reçue du public.