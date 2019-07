Les signalements d’ours sont de plus en plus fréquents en Colombie-Britannique

L’inspecteur Murray Smith se souvient qu'il y avait eu 12 000 signalements d'ours l’été dernier. Avec 7400 alertes depuis avril, le nombre total à la fin de l’été pourrait donc être en hausse par rapport à l'an dernier.

Nous nous attendons à ce qu’il y ait plus de signalements cette année. Murray Smith, agent de conservation de la faune en Colombie-Britannique

Dans le sud de la Colombie-Britannique seulement, les agents ont enregistré 3200 signalements d’ours depuis le début de l’année. C’est déjà deux tiers du nombre de signalements de l’an dernier , note Murray Smith.

L’inspecteur ne peut expliquer pourquoi les ours semblent apparaître plus souvent. Le sud de la province est un des meilleurs habitats au monde pour les ours, explique-t-il. Alors forcément, il y a des conflits avec les humains.

Le printemps a été sec, remarque-t-il, donc les ours ont eu moins de nourriture à se mettre sous la dent. Ils ont peut-être dû se rapprocher des villes pour assouvir leur faim.

Les attaques d’ours restent extrêmement rares. Murray Smith, agent de conservation de la faune en Colombie-Britannique

Pour éviter les mauvaises rencontres, Murray Smith conseille de ne laisser traîner dehors aucune forme de nourriture qui pourrait servir d'appât pour les ours, y compris les fruits qui arrivent à maturation dans les jardins.

Avec les informations de Gian Paolo Mendoza