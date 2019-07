L'architecture de la bibliothèque d’Edmonton critiquée sur les médias sociaux

C'est étrange parce que c'est un projet dont nous sommes particulièrement fiers. C'est très dynamique, très beau à l'extérieur et à l'intérieur , se défend Stephen Teeple, président de Teeple Architects, firme basée à Toronto.

La bibliothèque, dont les travaux de réhabilitation menés depuis trois ans s’achèvent bientôt, est soudainement devenue une cible des critiques virales.

Certains [des tweets] sont un peu blessants. Stephen Teeple, président de Teeple Architects

Depuis sa création en 1989, Teeple Architects s'est bâti une réputation pour sa conception innovatrice et son service exceptionnel grâce à une vaste gamme de projets reconnus des secteurs public et privé.

L'entreprise torontoise a déjà fait ses preuves, notamment dans le cadre des projets comme le Philip J. Currie Dinosaur Museum dans le nord-ouest de l'Alberta et le centre récréatif Clareview d'Edmonton. Et pourtant, certains de ses projets ont souvent été diversement appréciés : c'est le cas de la Grad House de l'Université de Toronto, qui avait semé une vive division.

La majorité des critiques concernant la bibliothèque d'Edmonton porte sur le revêtement du bâtiment. Certains disent qu'elle est plus sombre dans les rendus architecturaux, et d'autres comparent ses lignes rigides à un cuirassé ou un char militaire.

Pour Stephen Teeple, le fait que le public réagisse ainsi signifie que la nature frappante de la conception et la nature dynamique de la bibliothèque interpellent la conscience publique.

L'ouverture officielle de la bibliothèque Stanley A. Milner est prévue pour le 14 février 2020. Photo : Ryan Vanner

L'équipe chargée des travaux de rénovation a examiné différents revêtements dont certains étaient « plus chers, plus beaux », mais elle a respecté son budget en optant pour le zinc Azengar, selon M. Teeple.

Azengar est la marque d'un revêtement de zinc haut de gamme. Son fabricant la qualifie comme étant la nuance de zinc la plus mate et la plus légère du marché, qui capte la lumière naturelle et donne un aspect intemporel aux projets .

Le bardage proprement dit est plus léger que dans les rendus architecturaux et les photos en ligne, a expliqué M. Teeple.

Je pense que c'est juste quelqu'un qui a posté une mauvaise photo en fait. J'ai une photo juste sur mon téléphone portable qui est superbe, prise presque du même coin de rue et je l'ai juste prise rapidement en passant .

Peut-être que les gens d'ici ne sont pas habitués aux matériaux européens comme le zinc Azengar. Stephen Teeple, président de Teeple Architects de Toronto

Professeur associée d'architecture à l'Université de Calgary et ancienne président de l'Institut royal d'architecture du Canada, Vivian Manasc déplore le fait qu’ il n'y a pas de discussions sur l'architecture dans la Ville d'Edmonton .

Je pense que l'art doit être intégré dans l'architecture , revendique-t-elle.

Le revêtement de zinc possède également des propriétés thermiques et réfléchissantes, ce qui permet au bâtiment de répondre aux normes internationales en matière de bâtiments durables.

Stephen Teeple insiste sur le fait qu'une grande partie des critiques sont prématurées et qu'à la fin, la nouvelle bibliothèque s'intégrera parfaitement aux autres bâtiments près de Winston Churchill Square.

La couverture du livre est très importante, mais elle fait partie d'une composition plus profonde. La bibliothèque s'étend jusqu'au coin de la rue, elle en attire un et il y a un flux très dynamique d'espace dans et à travers la bibliothèque .

Le sol sera en grande partie transparent et une section restera ouverte sur l'extérieur pendant de longues heures de la journée, ajoute l'architecte.

Une partie de l'idée est que l'espace public de la ville va couler à travers la bibliothèque , a-t-il affirmé