Le pétrolier iranien Grace 1 restera bloqué un mois de plus à Gibraltar

La Cour suprême de Gibraltar a accepté vendredi de prolonger de 30 jours la détention du pétrolier iranien Grace 1, une décision qui risque d’attiser le conflit larvé opposant Londres et Téhéran.

Soupçonné de transporter 2,1 millions de barils de pétrole brut vers la Syrie, en violation de sanctions internationales, le Grace 1 a été arraisonné le 4 juillet par les autorités de Gibraltar, avec l’aide de la marine britannique.

Dénonçant un acte de piraterie la République islamique a menacé de saisir un pétrolier britannique en représailles. Londres affirme d’ailleurs que sa marine a dû intervenir la semaine dernière pour repousser une possible attaque contre un navire dans le détroit d’Ormuz, ce que nie Téhéran.

Depuis l’immobilisation du Grace 1, quatre officiers indiens de l’équipage, dont le capitaine, ont été arrêtés et interrogés par les autorités de Gibraltar. Ils ont cependant été libérés sans que des accusations ne soient portées contre eux.

Vendredi, le chef du gouvernement de Gibraltar, Fabian Picardo a indiqué au Parlement local avoir rencontré à Londres des fonctionnaires iraniens pour « chercher la désescalade sur tous les aspects du problème ».

Nous espérons continuer à travailler de façon constructive et positive avec les autorités de la République islamique d'Iran pour faciliter le départ du Grace 1. Fabian Picardo, chef du gouvernement de Gibraltar

Le chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, a offert samedi de libérer le Grace 1 si l'Iran pouvait garantir qu’il ne se dirigerait pas vers la Syrie, mais en vain; son homologue iranien lui a répondu que la destination du pétrolier était légale et a pressé Londres de le libérer.

Trois jours plus tard, le Guide suprême de la révolution, l’ayatollah Khamenei, véritable homme fort du régime iranien, est revenu à la charge en accusant Londres d’avoir volé le Grace 1 et a réitéré que l'Iran répliquera au moment et à l'endroit opportuns .

Les Gardiens de la révolution, qui relèvent du Guide suprême, ont annoncé jeudi qu'ils détiennent un pétrolier étranger et son équipage, mais sans en dire davantage. Londres a dit croire que le pétrolier n'était pas lié à des intérêts britanniques.