15,3 M$ de chèques de vacances pour les travailleurs de la construction de l'Estrie

La Commission de la construction du Québec (CCQ) affirme dans un communiqué avoir distribué cette année 6072 chèques pour un total de 15,3 millions de dollars aux travailleurs estriens.

Dans l'ensemble de la province, 159 000 chèques pour un montant total de 447,9 millions de dollars ont été distribués.

Selon la CCQ, qui perçoit et gère les cotisations de vacances des travailleurs de la construction au Québec, la valeur totale des chèques de vacances a augmenté cette année de 6 % par rapport aux 421 millions versés aux travailleurs l’an dernier.

Cette variation s'explique principalement par la hausse de l'activité de construction enregistrée durant l'année , souligne la CCQ.

Pourcentage sur le salaire des travailleurs perçu par la CCQ pour les jours fériés chômés et les congés annuels obligatoires prévus aux conventions collectives. 6 % en congés annuels

5,5 % en jours fériés chômés

1,5 % en congés de maladie

Total : 13 % du salaire gagné

Des vacances obligatoires

Bien que la vaste majorité des travailleurs tombent de facto en vacances dès vendredi midi, les vacances de la construction commencent officiellement le dimanche 21 juillet pour se terminer le samedi 3 août inclusivement.

Au total, c'est environ 80 % de la main d'œuvre, travailleurs et employeurs, qui se retrouve en vacances durant ces deux semaines. Rappelons qu'en 2018 l'industrie de la construction comptait plus de 165 000 travailleurs et plus de 25 000 employeurs.

Bien que cet arrêt de travail soit obligatoire pour tous les travailleurs de la construction, certains chantiers routiers et de génie civil resteront ouverts. Les travaux d'urgence, de réparation, d'entretien, de rénovation ou de modification sont aussi autorisés pendant cette période de vacances.