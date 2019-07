Avertissement de chaleur intense et d'humidité pour le sud et le centre du Québec

Environnement Canada a émis vendredi matin pour plusieurs secteurs urbains du sud et du centre du Québec un avertissement de chaleur en raison d'une masse d'air chaud et très humide qui envahira ces régions jusqu'à samedi.

Le bulletin concerne les régions de Montréal, Laval, Longueuil, Gatineau, Maniwaki, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts, Joliette, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Sorel-Tracy, Shawinigan, Trois-Rivières, Sherbrooke, Victoriaville, Thetford Mines et Saint-Georges.

L'agence fédérale précise que les valeurs d'humidex seront élevées et oscilleront entre 40 et 45, particulièrement dans les zones fortement urbanisées. De plus, l'indice de rayons ultraviolets (UV) sera élevé.

Un avertissement de chaleur a aussi été diffusé pour Québec, mais la valeur d'humidex sera légèrement inférieure à 40.

Les consignes habituelles lorsqu'il fait très chaud sont en vigueur.

Les autorités recommandent à la population de passer de deux à trois heures par jour dans un endroit frais ou climatisé, de boire régulièrement de l'eau, sans attendre d'avoir soif, de réduire les efforts physiques, de ne jamais laisser un enfant seul ou un animal dans une automobile ou dans une pièce mal ventilée et de s'informer de l'état de santé des proches qui sont âgés ou malades et, au besoin, de les accompagner dans un endroit climatisé.

Aucun avertissement de chaleur n'avait été émis vendredi matin pour les trois provinces des Maritimes.