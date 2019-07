La Ville avance trop vite dans la vente de Portage Place, selon certains Winnipégois

Les délégations présentes à la dernière réunion du conseil municipal de Winnipeg avant la pause estivale ont profité de cette occasion pour conclure un accord prévoyant que la North Portage Development Corporation vende le terrain et les espaces de stationnement du centre commercial à la société torontoise Starlight Investments pour 69,9 millions de dollars.

Le directeur du Central Neighbourhoods, Mareike Brunelli, a déclaré que la vente du centre commercial est « trop ​​rapide, et sans consultation du quartier ».

M. Brunelli a dit aux conseillers que Portage Place « est un terrain public, une terre autochtone, une terre volée ». Il a demandé aux conseillers la raison pour laquelle les revenus de la vente « seraient acheminés à la Fourche ».

Le centre commercial Portage Place appartient à des intérêts privés, tandis que le terrain et les espaces stationnement appartiennent à la North Portage Development Corporation (NPDC).

La vente, qui inclut le bâtiment, le terrain et le stationnement doit être approuvée par la Ville, les gouvernements provincial et fédéral et tous les actionnaires de la North Portage Development Corporation.

Si la vente est conclue, la part de la NPDC serait placée en fiducie et l’intérêt serait utilisé par La Fourche à des fins d’exploitation et de développement futur.

Le temps presse, car le contrat de vente avec Starlight prévoit une pénalité de 1,5 million de dollars si la NPDC n’a pas obtenu les approbations nécessaires avant le 19 juillet.

Jenna Wirch, une travailleuse communautaire, a expliqué aux conseillers que le centre commercial est un lieu dans lequel elle a grandi, et un lieu où les peuples autochtones et les nouveaux arrivants se rassemblent.

La jeune dame a rappelé aux politiciens leurs obligations en vertu des traités en leur disant que « si vous n’êtes pas Autochtone, vous êtes toujours un visiteur de cette terre ».

Elle a également évoqué les mesures de sécurité récemment adoptées à la bibliothèque du Millénaire.

« Vous avez tous rendu la bibliothèque publique inaccessible. Ne faites pas de même avec la place Portage, a-t-elle dit. Rappelez-vous la terre sur laquelle vous vous trouvez. »

Le centre commercial est reconnu comme un haut lieu de criminalité du centre-ville, mais le propriétaire actuel a indiqué qu’il ne souhaite pas rénover la propriété.

Jenna Wirch a fait part de ses préoccupations au conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Sean Kavanagh/ CBC

Une résidente du quartier West End, Sandra Sommerville, a demandé aux conseillers « pourquoi se hâter » à conclure un accord aussi rapidement et a noté l’absence de Starlight Investments lors de la réunion.

« Pourquoi ne sont-ils pas ici? Pourquoi ne répondent-ils pas à vos questions et aux questions de la communauté à propos de leurs projets? » a-t-elle demandé.

La conseillère municipale de Daniel McIntyre, Cindy Gilroy, a dit qu’elle tiendrait compte des demandes et des commentaires des populations formulés lors de la rencontre du conseil.

Elle estime que, malgré la vente de la propriété, la Ville aurait toujours son mot à dire sur la manière dont le centre commercial sera développé. « Toute modification devrait passer par le service de la planification », a-t-elle ajouté.

Où iront les profits

Les conseillers municipaux de Transcona, Shawn Nason, et de North Kildonan, Jeff Browaty, ont présenté une motion en vue d’une « révision » du transfert des revenus de vente à La Fourche.

Les deux conseillers ont expliqué que, compte tenu de la création de plusieurs nouvelles sources de revenus à La Fourche (stationnement, terrasses), elle n’a peut-être pas besoin des fonds en fiducie pour fonctionner.

« Peut-être qu’une partie de ce fonds peut aller dans le quartier North Portage afin de répondre à certaines des préoccupations qui ont été soulevées lors de la rencontre », a déclaré M. Browaty aux journalistes.

Les deux conseillers ont dit qu’ils soutenaient la vente, bien que M. Nason ait admis que « la transparence fait un peu défaut dans cette transaction ».