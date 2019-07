Il fera très chaud jusqu'à samedi

La fin de la semaine et le début du week-end seront pesants à Ottawa, en Outaouais et dans l'est ontarien, alors qu'un avertissement de chaleur est en vigueur dans tous les secteurs de la grande région de la capitale fédérale.

Environnement et Changement climatique Canada prévoit des températures entre 30 et 36 °C le jour, et un indice humidex de 40 ou plus, vendredi et samedi.

La nuit, le thermomètre pourrait descendre à 20 °C. Le ciel pourrait également s'assombrir d'orages et d'averses au cours du week-end.

Le ministère rappelle aux personnes à risques, comme les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, d'être prudentes.

La fraîcheur devrait être de retour dimanche. Environnement et Changement climatique Canada prévoit alors un maximum autour de 25 °C.

En prévision de cette chaleur accablante, la Ville de Gatineau prolongera, dès vendredi, les heures d'ouverture de certaines plages, pataugeoires et piscines. Elle a aussi publié des conseils pour éviter des problèmes de santé liés à la chaleur. Plus de détails sont disponibles sur le site internet de la Ville de Gatineau (Nouvelle fenêtre) .