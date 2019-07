Grève à la SÉPAQ : les campings prêts à accueillir les vacanciers

Les impacts de la grève à la Société des établissements de plein air du Québec, la SÉPAQ, se font peu sentir pour le moment dans la région. Les terrains de camping ne notent pas non plus de hausse des réservations pour les prochaines semaines en lien avec cette grève, mais se disent prêts si l’achalandage venait à augmenter.

Une dizaine de terrains de camping du Québec seront fermés si une grève générale des 1 500 travailleurs des parcs de la Sépaq est déclenchée samedi. La Sépaq ne serait pas capable d’offrir un service minimal. C’est donc environ 350 réservations qui seraient ainsi annulées à la dernière minute, juste avant les vacances de plusieurs Québécois.

Pour l’instant, une première phase de grève est en cours, notamment au Camping des Voltigeurs à Drummondville et au Parc des Chutes-Montmorency. 300 membres sont touchés, mais à partir de samedi ce sont près de 1500 membres qui tomberaient en grève.

Les campings prêts

Le parc de la rivière Batiscan dit devoir rassurer des gens qui croient que l’endroit fait partie de la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec et qui ont peur de voir leur réservation être annulée.

Sa directrice générale, Nicole Robert, affirme que des mesures ont été prises, mais ne s’inquiète pas outre mesure.

On s’attend à ce que le téléphone sonne, dit-elle. En fin de semaine, on s’est équipés. C’est que si on accueille des nouveaux campeurs, ce sont des gens qui ne connaîtront pas la place alors il va falloir donner beaucoup plus d’informations.

De son côté, Parcs Canada dit avoir encore des emplacements de libres au parc national de la Mauricie pour accueillir des campeurs.

Parcs Canada n'est pas visé par cette grève. Photo : Radio-Canada

D’autres campings affichent complet depuis des mois déjà, et ce pour toute la durée de l’été.

Les négociations se poursuivent entre la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec et le syndicat de la fonction publique. Les deux parties espèrent éviter que la grève des employés ne s'étende jusqu’à samedi à l'ensemble des installations.

