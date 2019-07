Des résidents de Saint-Boniface s’opposent à un projet immobilier

Le promoteur immobilier qui a acheté une maison située au 249, rue Thomas Berry, en 2016, souhaite la démolir afin d’y bâtir un édifice à quatre logements.

Jeudi, une vingtaine de résidents de la rue et des environs se sont réunis en face de cette maison pour manifester leur opposition au projet.

On veut préserver la francophonie, premièrement; on veut garder l’esprit communautaire de notre coin. On est environ 14 maisons ici et l’on a déjà trop de trafic Valérie Murray, résidente de la rue Thomas Berry

Selon eux, les projets de développement promus dans le quartier ne respectent pas l’aspect communautaire qui devrait prévaloir à Saint-Boniface. « Ils construisent des maisons montres, explique Mme Murray, et à la longue, toutes les petites maisons, toute la communauté, il n'y en aura plus. »

La résidente précise que son groupe et elle ne sont pas contre le développement. « On sait qu’il y a des maisons qui sont [vieilles] et qui ont besoin d’être changées, affirme-t-elle. Mais on demande que ces changements suivent les règlements des zones à ce point ».

Avant le rassemblement de jeudi, les résidents qui vivent pour la plupart depuis plusieurs dizaines d’années sur la rue Thomas Berry disent avoir essayé de rencontrer le conseiller municipal de Saint-Boniface, Matt Allard. « Le seul recours qui nous reste, ce sont nos conseillers municipaux, dit Mme Murray, mais l’assistante de Matt Allard nous a dit qu’il n’est pas disponible. »

Dans un communiqué envoyé à Radio-Canada par courriel, le conseiller municipal de Saint-Boniface, Matt Allard, indique que le projet est approprié pour le secteur. Il dit que Saint-Boniface et Winnipeg ont besoin de devenir des communautés dynamiques et durables.

Le conseiller municipal ajoute aussi avoir rencontré d’autres personnes du quartier qui étaient en faveur des habitations constituées de plusieurs logements, durant sa campagne électorale.

Selon le député de Saint-Boniface, Dougald Lamont, un des problèmes dans des cas semblables à Winnipeg est le manque de concertation entre les autorités et les populations. « Il faut écouter et travailler avec les citoyens pour avoir des développements qui marchent pour tout le monde », dit-il.