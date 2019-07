Un cocktail de bière et de musique à Saguenay

L’événement, dont le coup d’envoi a été donné jeudi, rassemble une panoplie d’exposants associés à une soixantaine de microbrasseries d’ici et d’ailleurs.

Comme par le passé, les organisateurs du FBMFestival des bières du monde ont tenu à accorder une large place à la musique dans la programmation.

Ainsi, ils ont notamment prévu un spectacle d’une formation musicale comptant dans ses rangs certains des fondateurs de Creedence Clearwater Revival, un groupe rock bien connu pour ses succès comme Have You Ever Seen The Rain? et Proud Mary.

Par ailleurs, dans l’espoir de plaire à la jeune génération, les responsables du Festival des bières du monde de Saguenay ont convaincu le rappeur FloRida d’offrir un spectacle.

Ils ont également voulu donner des touches bien québécoises à l’événement en y incluant entre autres des prestations de Vulgaires Machins et de Galaxie.