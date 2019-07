Les baleines s'offrent en spectacle dans la baie de Gaspé

Depuis juin, les croisiéristes qui prennent le large près de Gaspé sont pratiquement assurés de voir des géants de la mer.

Selon les Croisières Baie de Gaspé, c'est la première fois en 20 ans qu'autant de baleines séjournent aussi longtemps près des côtes du parc national Forillon.

Nous sommes rendus à la mi-juillet et il y a encore une grande quantité de baleines présentes à Forillon , assure le propriétaire des Croisières Baie de Gaspé, Jean Roy.

En moyenne, il y a entre 30 et 40 grandes baleines dans le secteur entre le phare de Cap-des-Rosiers et la baie de Gaspé. Jean Roy, propriétaire des Croisières Baie de Gaspé

Avec les nouvelles règles de protection des mammifères marins, les embarcations doivent maintenir en tout temps une distance de 100 à 200 mètres des baleines. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Un garde-manger sous-marin

Les mammifères marins ont décidé de rester dans la baie de Gaspé en raison de l'abondance de nourriture, selon la guide Stacey Cassivi.

Il y a les courants marins très froids, explique Mme Cassivi, donc les courants marins qui arrivent du Labrador vont rencontrer les courants de la baie de Gaspé. Ça fait un beau brassage et ça permet une explosion de vie du phytoplancton, du zooplancton et, bien sûr, du krill.

La guide des Croisières Baie de Gaspé, Stacey Cassivi. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Deux touristes de la Floride présents lors du passage de Radio-Canada ont particulièrement apprécié le spectacle.

On a vu vraiment plus de baleines ici que lors de notre dernière croisière en Alaska, assure Mel Brothman. En plus, on les a vues beaucoup mieux ici qu'en Alaska.

D'après les informations de Martin Toulgoat