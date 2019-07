Silence! On tourne la série Winnebago sur la Côte-Nord

Pour le directeur de production, Simon Marcotte, le fait de tourner en région éloignée représente un défi logistique, notamment sur le plan technique et pour l'hébergement.

Le directeur de production, Simon Marcotte Photo : Radio-Canada

C’est vrai que c’est plus difficile, quand on a un souci technique, à Montréal on se retourne plus facilement. Ici, il y a moins de service , déclare Simon Marcotte.

En contrepartie, le fait de tourner en région a fourni de la matière à création au comédien Antoine Pilon.

Antoine Pilon en tournage à Maliotenam Photo : Radio-Canada

Il y a une immersion et ça créait une bulle pour l’équipe, pour tout le monde, un genre de sentiment d’aventure. C’est vraiment le meilleur climat pour créer quand tu es vraiment là , estime-t-il.

À la suite de son passage à Mani-utenam, la majorité de l'équipe de tournage poursuit la route vers Montréal.

La série Winnebago met notamment en vedette Guylaine Tremblay et Josée Deschênes. Sa sortie est prévue au printemps 2020.

La quarantaine d'artisans du projet ont également passé deux jours aux Escoumins et quatre jours à Chicoutimi.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle