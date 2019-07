Victoria aura des autobus électriques

En visite dans la capitale de la Colombie-Britannique, le Premier ministre Justin Trudeau annonce un financement conjoint avec le gouvernement provincial et l'entreprise publique BC Transit totalisant plus de 79 millions de dollars pour le transport en commun.

L’investissement prévoit notamment l'achat de 10 autobus électriques pour le réseau de transport du Grand Victoria, une agglomération de plus de 350 000 habitants qui couvre le sud de l'île de Vancouver.

Ils seront équipés de la technologie NextRide, de BC Transit, un système de localisation en temps réel des véhicules en service.

Un autobus électrique de 80 passagers est déjà en service grâce à une station de recharge des piles installée à Langford.

118 nouveaux autobus

Les gouvernements fédéral et provincial s'engagent à investir 31 millions de dollars chacun, et les municipalités concernées contribueront à hauteur de 16 millions de dollars.

Le financement servira plus largement à l’achat de 118 nouveaux autobus à Victoria et ailleurs en Colombie-Britannique, et vise à réduire la durée des trajets quotidiens et à diminuer le nombre de voitures sur les routes.

Justin Trudeau et le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, en ont fait l'annonce jeudi après-midi lors d'une visite à Victoria.

En travaillant ensemble, nous pouvons offrir le transport dont les gens ont besoin et mettre le transport en commun sur la voie d'un avenir véritablement durable. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Les 118 nouveaux autobus devraient s'ajouter aux 106 qui avaient déjà été annoncés en novembre dernier.

Avec les informations d'Adrien Blanc